На Востоке определилась сетка плей-офф

В первом раунде Восточной конференции встретятся: «Индиана» (4) – «Милуоки» (5) «Никс» (3) – «Детройт» (6) «Бостон» (2) – «Орландо» (7) / «Атланта» (8) «Кливленд» (1) – «Орландо» / «Атланта» / «Чикаго» (9) / «Майами» (10) Матчи плей-ин пройдут 15-18 апреля.
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