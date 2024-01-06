С решётки радиатора облезает хром, «ванна из незамерзайки», убивающая электронные блоки, и глюки электроники. «Клубный сервис» назвал проблемы Geely Monjaro

На канале «Клубного сервиса» в YouTube вышел новый видеоролик, посвящённый Geely Monjaro. Эта модель является самой продаваемой в «Клубном сервисе» в 2023 году, и в ролике ведущий попытался объяснить причину популярности машины у россиян.
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