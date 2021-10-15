В Крыму задержали мужчину, «заминировавшего» здание управления Роспотребнадзора

© Sputnik / Табылды КадырбековЧитать ria.ru в Правоохранители задержали мужчину, который отправил по электронной почте сообщение о «минировании» здания управления Роспотребнадзора в Симферополе, заведено уголовное дело, сообщили журналистам в МВД по Крыму.