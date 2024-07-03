В Челябинске перекрытия рухнули на стройке футбольного манежа

В Челябинске разбираются в обстоятельствах разрушения футбольного манежа. Об этом сообщает Ura.ru. Инцидент произошел на стройке, которая находится на пересечении Университетской набережной и улицы Молодогвардейцев.
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