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Украинские Боевики обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять мин

Украинские Боевики обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять мин

  Военнослужащие националистических подразделений, входящих в состав Вооружённых сил Украины, в ночь с шестнадцатого на семнадцатое июля совершили серию ударов по расположенному на территории столицы Донецкой Народной Республики Петровскому району.

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