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Рябков считает выделение миллиардов Украине пустой тратой средств

Рябков считает выделение миллиардов Украине пустой тратой средств

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что многомиллиардные транши Запада для Украины не принесут положительных результатов.

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