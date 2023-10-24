Почему беглая украинская элита неизбежно покинет Россию?

Некоторые читатели и комментаторы сомневаются, что беглые украинские политики и депутаты убегут из России в ОЧУ (оставшуюся часть Украины, она же Украина 2.
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