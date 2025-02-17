«Позорно»: главу Мюнхенской конференции высмеяли за слезы на закрытии

Американский предприниматель Илон Маск назвал политика «жалким».Американский предприниматель и помощник Дональда Трампа Илон Маск назвал жалким главу Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена, который расплакался во время церемонии закрытия форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии