"Невозможно оставаться безучастным, когда на улицах крупнейшей столицы мира - в Москве - мигранты каждый день кого-то убивают, насилуют, грабят.
Яна Поплавская давеча накатила базы:
Комментарии
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Надежда Левченко
Мы тявкаем, а госдура живет и здравствует! На@акать им на русский народ! Иногда читаешь их законы и кажется, что они вообще не в России живут и принимает законы от нечего делать. Какие-то помидоры бабкам запрщают продавать, а Россию и нас-можно...
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15 час.
ВИ
Виктория Иванова
Это, ещё, не всё! Сегодня прочитала в тг, что депутаты предлагают массово (именно это слово) принимать в полицию таджиков. Правда здорово?
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13 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
А кто Хуснуллина выдвинул? НЕ Путин ли?Вот с кого спрос."Невозможно оставаться безучастным, когда на улицах крупнейшей столицы мира - в Москве - мигранты каждый день кого-то убивают, насилуют, грабят. Когда в самом центре Москвы на детской площадке совершают намаз, мочатся под кусты и коренных москвичей за сделанное замечание посылают на три буквы (а то и просто убивают - замечание админа).
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10 час.
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