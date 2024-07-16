Яна Поплавская давеча накатила базы:

Надежда Левченко Мы тявкаем, а госдура живет и здравствует! На@акать им на русский народ! Иногда читаешь их законы и кажется, что они вообще не в России живут и принимает законы от нечего делать. Какие-то помидоры бабкам запрщают продавать, а Россию и нас-можно...

ВИ Виктория Иванова Это, ещё, не всё! Сегодня прочитала в тг, что депутаты предлагают массово (именно это слово) принимать в полицию таджиков. Правда здорово?