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Три человека пострадали во время пожара в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону

Три человека пострадали во время пожара в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону

Утром 24 мая загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Шеболдаева в Ростове-на-Дону. Как сообщает главное управление МЧС по региону, в результате три человека пострадали, семеро – были спасены.

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