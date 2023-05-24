Три человека пострадали во время пожара в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону

Утром 24 мая загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Шеболдаева в Ростове-на-Дону. Как сообщает главное управление МЧС по региону, в результате три человека пострадали, семеро – были спасены.
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