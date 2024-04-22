Петербуржец вонзил ножницы в шею собутыльницы на Ленинском

На Юго-западе Петербурга мужчина заглянул в гости к знакомой. Вместе они распивали горячительные напитки, но в один момент застолье прервал вспыхнувший между ними конфликт, в ходе которого гость всадил ножницы в шею хозяйки.
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