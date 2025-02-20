В Омске прокуратура потребовала закупить технику для уборки улиц от снега. На плохую очистку дорог и тротуаров пожаловался местный житель.
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В Омске прокуратура потребовала закупить технику для уборки улиц от снега. На плохую очистку дорог и тротуаров пожаловался местный житель.