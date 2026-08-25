Двое сотрудников Запорожской АЭС пострадали при ударе ВСУ по станции

Двое сотрудников Запорожской АЭС пострадали при атаке беспилотника ВСУ на станцию, сообщает ТАСС. «Атака произошла в районе гидротехнических сооружений станции в момент, когда сотрудники ремонтно-строительного цеха выполняли свои должностные обязанности.
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