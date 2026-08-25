НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

113 подписчиков

Двое сотрудников Запорожской АЭС пострадали при ударе ВСУ по станции

Двое сотрудников Запорожской АЭС пострадали при ударе ВСУ по станции

Двое сотрудников Запорожской АЭС пострадали при атаке беспилотника ВСУ на станцию, сообщает ТАСС. «Атака произошла в районе гидротехнических сооружений станции в момент, когда сотрудники ремонтно-строительного цеха выполняли свои должностные обязанности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии