Двое сотрудников Запорожской АЭС пострадали при ударе ВСУ по станции

Двое сотрудников Запорожской АЭС пострадали при атаке беспилотника ВСУ на станцию, сообщает ТАСС. «Атака произошла в районе гидротехнических сооружений станции в момент, когда сотрудники ремонтно-строительного цеха выполняли свои должностные обязанности.