Зеленского предупредили о возможной потере союзников в арабских странах

Решительная поддержка Израиля президентом Украины Владимиром Зеленским в борьбе с ХАМАС поставила под угрозу почти годовые усилия Киева по завоеванию поддержки арабских и мусульманских стран в конфликте с Россией.
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