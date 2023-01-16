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Haberturk: следовавшее из Украины судно село на мель в Босфорском проливе

Haberturk: следовавшее из Украины судно село на мель в Босфорском проливе

Босфорский пролив закрыли для движения из-за севшего на мель судна, следовавшего из Украины. Об этом сообщает турецкий телеканал Haberturk.

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