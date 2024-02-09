Bloomberg: Зеленский рискует оказаться в роли опального лидера

ВАШИНГТОН, 10 февраля, ФедералПресс. После отставки Валерия Залужного с поста главкома ВСУ Владимир Зеленский рискует стать опальным лидером, поскольку его конфликт с военачальником обнажил раскол на Украине.
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