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Постпред Крыма Мурадов: На Западе сформировалась антирусская форма нацизма

Постпред Крыма Мурадов: На Западе сформировалась антирусская форма нацизма

Нацизм на почве русофобии сформировался в западных странах как особая форма нацизма. Об этом заявил профессор МГИМО, постпред республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе второго всероссийского форума «Русский мир» в Севастополе.

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