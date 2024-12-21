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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аллександр Усик: «Сегодня у меня счастливый день, мои сыновья получили пояса в дзюдо»

«Я выиграл, это хорошо. Решение судей? Я не судья, я спортсмен. Я хорошо тренировался, жена меня поддерживала.

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