Игорь Артамонов принял участие в открытии трех кадровых центров «Работа России»

ЛИПЕЦК, 15 ноября, ФедералПресс. В Липецкой области открылись три обновленных центра занятости. В торжественной церемонии, которая прошла в режиме телемоста, приняли участие министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и губернатор региона Игорь Артамонов.