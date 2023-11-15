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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Игорь Артамонов принял участие в открытии трех кадровых центров «Работа России»

Игорь Артамонов принял участие в открытии трех кадровых центров «Работа России»

ЛИПЕЦК, 15 ноября, ФедералПресс. В Липецкой области открылись три обновленных центра занятости. В торжественной церемонии, которая прошла в режиме телемоста, приняли участие министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и губернатор региона Игорь Артамонов.

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