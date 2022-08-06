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Вероника Степанова: «Мне нравится аббревиатура ЗМС в сочетании с моей фамилией. Вот к чему дальше стремиться в 21 год – это вопрос»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась о присвоении ей звания мастера спорта международного класса.

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