Криптобиржа CoinEx объявила о завершении работы

Криптовалютная биржа CoinEx объявила о прекращении работы и поэтапном закрытии платформы. Компания объяснила решение продолжительным спадом на крипторынке, сокращением торговых объемов и ликвидности, а также ростом регуляторных требований, издержек на соблюдение норм и операционной неопределенности.
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