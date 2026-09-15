Криптобиржа CoinEx объявила о завершении работы

Криптовалютная биржа CoinEx объявила о прекращении работы и поэтапном закрытии платформы. Компания объяснила решение продолжительным спадом на крипторынке, сокращением торговых объемов и ликвидности, а также ростом регуляторных требований, издержек на соблюдение норм и операционной неопределенности.