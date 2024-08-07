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Блинкен: дальнейшие атаки на Ближнем Востоке повышают риски опасных последствий

Блинкен: дальнейшие атаки на Ближнем Востоке повышают риски опасных последствий

Дальнейшие атаки на Ближнем Востоке повышают риски опасных, непрогнозируемых последствий. Соответствующее заявление сделал руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен, информирует РИА Новости.

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