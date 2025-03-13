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Царьград

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Капитаном контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером у берегов Англии, оказался гражданин России

Капитаном контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером у берегов Англии, оказался гражданин России

Капитан контейнеровоза Solong, который столкнулся с танкером Stena Immaculate у берегов Англии, является гражданином России.

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