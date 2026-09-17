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Fantasy football: Jefferson, Chase lead Week 2 wide receiver rankings

Justin Jefferson and Ja'Marr Chase lead UPI senior sports writer Alex Butler's Top-50 fantasy football wide receiver rankings for Week 2.

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