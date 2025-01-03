Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Овечкин сократил отставание от Гретцки еще на один гол

Овечкин сократил отставание от Гретцки еще на один гол

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин еще на один гол сократил отставание от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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