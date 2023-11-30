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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Штырков дал прогноз на реванш Илича и Шлеменко: «Нас ждет совсем другой поединок»

«Думаю, что реванш в плане спортивной истории нужнее Александру Шлеменко, а Иличу из-за денег тоже будет интересно провести этот бой.

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