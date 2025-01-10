Адвокат раскрыл, может ли Седокова присвоить себе банковские счета Тиммы

Ранее сестра баскетболиста озвучила шокирующую информацию. Анна Седокова Komsomolskaya Pravda/Global Look PressНакануне сестра покойного Яниса Тиммы сообщила, что Анна Седокова не перевела ни копейки на похороны спортсмена, а после заявила о еще одной скандальной ситуации.