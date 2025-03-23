Суд отправил под арест мэра Стамбула

Уголовный суд в Стамбуле санкционировал арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщают турецкие СМИ. Ранее прокуратура Турции потребовала арестовать ранее задержанного градоначальника по обвинению в причастности к коррупции и содействию терроризму.
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