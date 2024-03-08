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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев об Овечкине на 15-м месте по очкам в истории НХЛ: «Саша – командный игрок. Он борется не за свои рекорды, а за то, чтобы его клуб побеждал»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1532-й балл в НХЛ и вышел на 15-е место по очкам в истории лиги.

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