Как организовать хранение зимних вещей, если прихожая размером со спичечный коробок

Ценные советы по систематизации хранения вещей в ограниченных условиях Дизайн: Татьяна Полухина, Дарья Дубинкина В России около 70% квартир построены еще в советское время, когда прихожие проектировались максимально компактными.
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