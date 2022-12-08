В ООН призвали не допускать новой войны в Сирии

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в ходе переговоров в Дамаске с главой МИД арабской республики Фейсалом Микдадом призвал приложить все усилия для того, чтобы не допустить новой войны в стране, передает новостной портал An-Nashra.