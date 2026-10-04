Россия, CША и Китай вступают в борьбу за освоение Луны, ключевым элементом которой становятся лунные ядерные реакторы — NYT

Россия, CША и Китай вступают в борьбу за освоение Луны, ключевым элементом которой становятся лунные ядерные реакторы, пишет NYT.
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