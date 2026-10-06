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Сама отпустила сына к отцу — а теперь не может его вернуть: почему Анна Шукшина больше года не видит 11-летнего Вячеслава

Сама отпустила сына к отцу — а теперь не может его вернуть: почему Анна Шукшина больше года не видит 11-летнего Вячеслава

Несколько лет назад Анна Шукшина сама согласилась, чтобы ее сын Вячеслав жил с отцом. Тогда это решение казалось ей разумным: у бывшего мужа были лучшие бытовые условия, а сама Анна переживала непростой финансовый период.

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