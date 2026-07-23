Кадровая чехарда в мэрии Читы: третий председатель комитета городского хозяйства за год покидает пост

Комитет городского хозяйства администрации Читы вновь остаётся без постоянного руководителя. Виктор Григорьев, назначенный на должность заместителя мэра и председателя комитета 16 марта, уволился по собственному желанию 17 июля — то есть проработал на посту чуть больше четырёх месяцев.