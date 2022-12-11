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НБА. 66 очков Карри и Томпсона помогли «Голден Стэйт» победить «Бостон», «Бруклин» выиграл в гостях у «Индианы» и другие результаты

Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА прошли 8 матчей. «Бруклин», несмотря на отсутствие Дюрэнта, Ирвинга и Симмонса в составе, выиграл в гостях у «Индианы» за четвертое место на Востоке.

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