НБА. 66 очков Карри и Томпсона помогли «Голден Стэйт» победить «Бостон», «Бруклин» выиграл в гостях у «Индианы» и другие результаты

Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА прошли 8 матчей. «Бруклин», несмотря на отсутствие Дюрэнта, Ирвинга и Симмонса в составе, выиграл в гостях у «Индианы» за четвертое место на Востоке.
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