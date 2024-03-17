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Раскрыты потери ВСУ на авдеевском направлении

Раскрыты потери ВСУ на авдеевском направлении

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении за сутки раскрыло Минобороны России. По данным оборонного ведомства, российские войска отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 380 бойцов.

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