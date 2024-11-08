Беспорядки после матча «Лиги Европы» вылились в антиизраильские погромы Юлия СоколоваУлицы Амстердама превратились в джунгли, где разъяренные толпы футбольных фанатов устроили настоящую охоту на израильтян.
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