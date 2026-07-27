Нетаньяху заявил о намерении присутствовать на заседании ГА ООН в Нью-Йорке

Несмотря на угрозы со стороны мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, касающиеся исполнения ордера Международного уголовного суда, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху планирует посетить заседание Генеральной Ассамблеи ООН в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии