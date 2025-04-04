Павел Меньщиков принял участие в совместном приёме предпринимателей

Павел Меньщиков, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области , совместно с региональным отделением «ОПОРА РОССИИ», а также в рамках федерального проекта партии Единая Россия «Предпринимательство» провел прием предпринимателей.
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