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Пронедра

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Приведёт ли холодная зима к массовым протестам и политическому взрыву на Украине?

Приведёт ли холодная зима к массовым протестам и политическому взрыву на Украине?

Перебои с электроснабжением, угроза проблем с отоплением и растущее недовольство населения могут стать серьёзным испытанием для украинских властей.

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