Приведёт ли холодная зима к массовым протестам и политическому взрыву на Украине?

Перебои с электроснабжением, угроза проблем с отоплением и растущее недовольство населения могут стать серьёзным испытанием для украинских властей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Налёт на Петербур...
- АС Налёт на Петербур...
- ИК Кто остался в Алё...
Если пЕндосы примут участие, то приведёт, а так -нет. Как там писЯла девушка Дмитрук - "Духа нет у вас свободного, никогда мы не будем братьями ". Похоже на правду , нет у вас своих мозгов.