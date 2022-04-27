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Владимир Путин провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта

Владимир Путин провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта

На Совете активно обсуждались вопросы развития массового спорта, вовлечения в здоровый образ жизни как можно большего числа людей, ситуации в профессиональном спорте На Совете активно обсуждались вопросы развития массового спорта, вовлечения в здоровый образ жизни как можно большего числа людей, ситуации в профессиональном спорте Президент особо отметил заслуги российских спортсменов, представлявших страну на Олимпийских Играх в Пекине, но также он не оставил без внимания дискриминацию и скандалы, которым подверглись атлеты.

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