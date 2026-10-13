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Вечерний Новосибирск

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До -5 похолодает в Новосибирской области 14 октября в День Покрова-2026

До -5 похолодает в Новосибирской области 14 октября в День Покрова-2026

Очередная волна холода накрыла Новосибирскую область 14 октября. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупреждают новосибирцев: сегодня в городе будет +7, +9 с небольшим понижением к вечеру.

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