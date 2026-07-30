В Свердловской области открыли первый центр психологической реабилитации участников СВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля, ФедералПресс. На базе Свердловской областной клинической психиатрической больницы в Екатеринбурге заработал Центр психолого-психотерапевтической помощи для участников СВО и их семей.
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