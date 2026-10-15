Telegram-канал BAZA сообщает о 30% росте заболеваний лёгких у вейперов за год. Врач Елена Павлова объясняет, что аэрозоль сигарет вызывает серьёзные проблемы с дыханием.
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