Число животных и охотников назвал министр природы Новосибирской области

Количество диких животных привел министр природы Новосибирской области. Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области в своем телеграм-канале рассказал о численности диких животных в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии