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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющенко, Газзаев, Вяльбе, Навка, Зайцева, Винер, Нагорный, Зарипов, Шлеменко вошли в список доверенных лиц Путина на выборах президента России

Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года.  Согласно постановлению ЦИК «О регистрации доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина», в список из 346 человек вошли следующие представители спорта:  Анна Богалий, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону; Ирина Винер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики; Максим Вылегжанин, трехкратный призер ОИ по лыжным гонкам;  Елена Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка; Валерий Газзаев, экс-тренер ЦСКА и сборной России по футболу; Ольга Зайцева, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону; Данис Зарипов, трехкратный чемпион мира по хоккею; Сергей Карякин, шахматист; Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию; Никита Нагорный, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике; Глеб Писаревский, призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике; Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию; Александр Поветкин, олимпийский чемпион по боксу; Михаил Рахлин, заслуженный тренер России по дзюдо; Светлана Ромашина, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию; Евгений Рылов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию;  Сергей Тетюхин, олимпийский чемпион по волейболу; Александр Шлеменко, боец ММА.

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