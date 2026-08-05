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Мировое обозрение

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Мы в "Рациональность" против прагматики. Украина истощается в интересах США

Мы в "Рациональность" против прагматики. Украина истощается в интересах США

Американские генералы и отставные офицеры любят делать громкие заявления. Очередной перл выдал экс-подполковник Дэниэл Дэвис, заявивший, что Владимир Зеленский «утратил способность рационально вести войну».

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