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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Доверчивый пенсионер пустил пожить мигрантов. Его жизнь быстро превратилась в кошмар

Доверчивый пенсионер пустил пожить мигрантов. Его жизнь быстро превратилась в кошмар

# Чернильница   Сегодня ещё одна небольшая история от Русской общины. История о широкой русской душе и благодарности, которую получил пожилой мужчина открыв двери своего дома для дорогих гостей.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Какой-то идиот запустил этих мигрантов в страну. А пенсионер воспользовался, к своему несчастью, предоставленным родным государством ресурсом для добавки к пенсии.
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3 час.
Валерий Беседин
А у меня хорошая пенсия и я не вор.
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2 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Дубиной по рылу... И все лечение!
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18 мин.

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