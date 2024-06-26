Доверчивый пенсионер пустил пожить мигрантов. Его жизнь быстро превратилась в кошмар

Андрей Павлов Какой-то идиот запустил этих мигрантов в страну. А пенсионер воспользовался, к своему несчастью, предоставленным родным государством ресурсом для добавки к пенсии.

Валерий Беседин А у меня хорошая пенсия и я не вор.