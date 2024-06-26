Доверчивый пенсионер пустил пожить мигрантов. Его жизнь быстро превратилась в кошмар

# Чернильница Сегодня ещё одна небольшая история от Русской общины. История о широкой русской душе и благодарности, которую получил пожилой мужчина открыв двери своего дома для дорогих гостей.
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