Происшествия

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В Забайкальском крае местный житель признан виновным в убийстве двух человек

Собранные следственными органами Следственного комитета по Забайкальскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему ранее судимому за совершение особо тяжкого преступления жителю п.

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