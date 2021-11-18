В Забайкальском крае местный житель признан виновным в убийстве двух человек

Собранные следственными органами Следственного комитета по Забайкальскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему ранее судимому за совершение особо тяжкого преступления жителю п.
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