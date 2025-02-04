На набережной Обводного канала сбили мужчину, который остановился на проезжей части из-за поломки автомобиля

Он скончался В понедельник, 3 февраля, в 22:15 у дома 20 на набережной Обводного канала в Петербурге 27-летний водитель автомобиля «Хёндай Солярис», двигавшийся по третьей полосе в сторону проспекта Обуховской Обороны, сбил 62-летнего мужчину.